Nina Derwael: "We hadden een nieuwe oefening voor Tokio 2020"

"Opnieuw 6 à 7 uur per dag trainen"

Sinds afgelopen maandag hebben elitegymnasten weer verzamelen geblazen in de topsporthal in Gent. "We zijn met heel weinig en we proberen de groepen zo beperkt mogelijk te houden", vertelt Derwael. "We bewaren genoeg afstand , wassen onze handen en er is overal wel handgel in de buurt. Onze temperatuur wordt ook 3 keer per dag meten."

Nina Derwael is vooral blij dat ze kan trainen en dat is meteen weer aan het regime dat een topatleet gewoon is. "Wij trainen dagelijks ongeveer 6 à 7 uur met veel variatie van dag tot dag. Veel core stability, stretching en uiteraard ook krachttraining. Maar we hebben ook twee keer per week balletles."

Hoeveel uren zwaait onze wereldkampioene dan aan de brug? "Dat zal ongeveer 1u15 tot 1u30 per dag zijn denk ik. Als ik elke dag 3 uur aan die brug zou moeten hangen, dan zou ik het niet volhouden", lacht ze.