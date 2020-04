Johan Vansummeren: "Dacht er al lachend aan in tent op de Velodroom te slapen"

"We missen Parijs-Roubaix deze week toch"

"Ik ga dezer dagen veel fietsen met mijn goeie vriend Jan Claes. We dachten er al lachend aan om naar Roubaix te gaan en dan in een tent op het middenplein van de Velodroom te gaan slapen. Niemand kan zeggen dat hij of zij dat ooit gedaan heeft", lacht hij. "Maar dat was natuurlijk meer humoristisch bedoeld."

Geen Parijs-Roubaix dit weekend door de uitbraak van het coronavirus. "We missen het deze week toch", zegt Johan Vansummeren, de winnaar van de editie in 2011. "Ik kijk er nog graag naar op tv, daar kan ik echt van genieten."

In zijn vrije tijd gaat Vansummeren dus nog veel fietsen. Soms maken hij en zijn compagnon de route op de moutainbike tochten van meer dan 200 km. Ze gaan daarbij zelfs door weides en rijden voorbij koeien. "Jan bedenkt de routes en dan komen we soms op aparte plaatsen. Als er op de route een prikkeldraad staat, dan moeten we erover. We fietsen om de tijd te doden: op het gemak en puur als ontspanning. Alles in huis is in orde, dus we moeten iets doen."



Wordt hij in de week van Roubaix tijdens die fietstochten dan wat meer aangesproken dan anders? "Als we aan het fietsen zijn, zitten we vooral in het bos. We komen dan weinig mensen tegen. Voor de rest zit ik vooral veel thuis en zie ik ook weinig volk."