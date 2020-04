INEOS draagt steentje bij tegen Britse coronacrisis

Een huzarenstukje noemt INEOS het zelf. Het bedrijf heeft drie fabrieken in 10 dagen tijd omgebouwd zodat er ontsmettende handgel geproduceerd kan worden. De fabrieken staan in Engeland, Duitsland en Frankrijk. Binnenkort moet er nog een vierde fabriek volgen.

INEOS verspreidt de handgel onder ziekenhuizen. Daarbij komt de logistieke kennis van het wielerteam blijkbaar goed van pas. "We zijn het gewoon om dingen voortdurend over de hele wereld te transporteren."

"Mensen, fietsen, wagens of voedingssupplementen, bijvoorbeeld. Dus we beschikken over een heel goed logistiekteam", zegt ploegmanager Dave Brailsford in een promovideo.

"Die kennis kunnen we gebruiken om de ontsmettingsmiddelen zo snel mogelijk te krijgen bij de mensen die ze op dit moment het meest nodig hebben."

"Laten we de feiten onder ogen zien. In professionele sport werken we in een entertainment wereld waar veel gaat naar een kleine groep. Dit voelt als een kans voor de kleine groep om iets terug te geven aan de grote groep."