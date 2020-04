Egan Bernal: "Probeer niet aan de Tour te denken, hopelijk kunnen we rijden"

"Voor mezelf, voor de ploeg en het wielrennen in het algemeen en alle fans hoop ik dat de Tour kan doorgaan", vertelt Bernal (INEOS).

"Maar het is gewoon een heel moeilijk verhaal. De situatie is zo complex, dat we onmogelijk voorspellingen kunnen doen over de datum. We kunnen niet weten of de Tour dit jaar zal plaatsvinden. Ik probeer daarom eigenlijk niet aan de Ronde van Frankrijk te denken."

De Colombiaan zei ook dat hij volgend jaar voor het eerst hoopt deel te nemen aan de Giro.

"Het idee was om dit jaar de Tour te rijden en enkele klassiekers zoals de Ronde van Lombardije. In 2021 zou ik dan van start gaan in de Giro. Sinds ik prof ben, heb ik de Giro altijd willen rijden. Ik heb in Italië gewoond, heb er veel vrienden en ik ken de wegen. Maar we moeten nu eerst zien hoe dit seizoen nog zal uitdraaien."