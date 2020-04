De ene A.Stepanova is de andere niet, media nagelen verkeerde aan het kruis

Eerder deze week schreven verschillende internationale media dat kunstschaatsster Alexandra Stepanova door het Russische Antidopingagentschap (RUSADA) gestraft werd. Ze zou voor 4 jaar uitgesloten worden en al haar medailles moeten teruggeven voor het overtreden van de dopingregels.

Alleen ging het niet over de kunstschaatsster, wel over atlete Alexandra Stepanova. De twee delen exact dezelfde voor- en familienaam. "Gerespecteerde media hebben dit bericht wereldwijd verspreid over het internet", uit kunstschaatster Stepanova haar ongenoegen bij het Russische persbureau TASS.

"Dit soort incidenten kunnen het leven van een atleet ernstig beschadigen en het is een heel ernstige zaak. Het is extreem jammer dat ze ons leven en werk op zo een manier beschadigen."

Alexandra Stepanova won aan de zijde van haar schaatspartner Ivan Boelkin drie keer een bronzen medaille op drie verschillende EK's en zilver op de Europese Spelen in Minsk vorige zomer.