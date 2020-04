13 provinciale clubs stappen naar BAS: "Onrechtmatige en gedwongen degradatie"

"In sommige reeksen konden mathematisch nog meer dan 10 ploegen degraderen. De reglementen zijn dan ook éénzijdig aangepast in de loop van het spel of de competitie en dat kan niet. Geen enkel bondsreglement rechtvaardigt zo'n beslissing."

"De benadeelde ploegen benadrukken dat ze de beslissing om de competitie te stoppen op 12 maart niet betwisten", luidt het. "De algemene gezondheid van de spelers is een absolute prioriteit en de clubs begrijpen dat er preventief enkele voorzieningen dienen te worden getroffen om de kampioenschappen in juiste banen te leiden."

"We verwachten net dat federaties hun clubs beschermen"

Bij het BAS willen de betrokken clubs dat de KBVB en Voetbal Vlaanderen "positief loyaal" zijn en vragen ze om "de beslissing te herroepen".

De clubs wijzen op de bijkomende financiële moeilijkheden door de coronacrisis. "En door de onrechtmatige en gedwongen degradatie worden deze clubs nu extra zwaar gestraft. Dat staat haaks op de oproep van Voetbal Vlaanderen om loyaal te zijn met de beslissingen."

"In andere landen of in sporten als hockey of waterpolo werden de competities geannuleerd of werd enkel met stijgers gewerkt om zo weinig mogelijk schade aan te richten."

"In deze tijden verwachten we juist dat federaties hun clubs beschermen, hun zelfopgelegde regels volgen en moedige beslissingen nemen in het belang van onze gezondheid en het voortbestaan van onze clubs en sport."

De klacht gaat uit van onder meer Sint-Niklaas, Olympic Ledegem, Kester-Gooik, Vlamertinge, Wevelgem City, Zutendaal, Brecht, Opoeteren, Massemen, Hamont, Evergem en Heers.