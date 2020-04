"Voetbalwereld moet beseffen dat het na corona geen business as usual wordt"

"De koek zal kleiner zijn, dus iedereen rond de tafel krijgt een kleiner stuk"

Jans: “Het voetbal is in zijn huidige format wel degelijk in gevaar. De sponsoring en wedstrijdinkomsten zijn onzeker in de toekomst. Het valt ook af te wachten of mensen, uit een soort psychologische angst voor het virus, na de crisis meteen met z’n allen weer naar stadions zullen afzakken. Feit is dat de koek kleiner zal zijn. Dat betekent dat iedereen rond de tafel noodgedwongen een kleiner stuk zal krijgen.”

Klopt, zegt zijn collega Mathias Jans van PANNA Sports Agency, maar als in de huidige crisis niet iedereen zijn steentje bijdraagt, is er straks helemaal geen voetbalsysteem meer.

Stijn Francis zei donderdag dat spelers in zijn ogen niet moeten opdraaien voor de verwachte verliezen van voetbalclubs. “Ze kunnen niet zomaar opstappen en moeten in ruil dus zeker zijn dat ze tijdens die periode hun salaris krijgen”, verwees Francis naar het transfersysteem. “Spelers worden niet behandeld als gewone werknemers.”

“Ik lees dat Stijn Francis zegt dat clubs in normale tijden een financiële buffer moeten aanleggen om dit soort crisissen door te komen, maar zo werkt het niet. Clubs zijn gemaakt om break-even te draaien. Er zijn uitzonderingen, maar fans aanvaarden meestal niet dat winsten worden opgepot of gebruikt worden om aandeelhouders uit te betalen. They aim for glory not for riches.”

"Francis komt met provocerende juridische argumenten die het inleveren van spelerslonen zouden verhinderen, maar zijn hoofddoel is om de discussie te openen of het huidige transfersysteem nog wel in stand dient te worden gehouden. De vraag of het transfersysteem achterhaald is, kan inderdaad terecht gesteld worden. Maar die vraag dient in het belang van het voetbal te worden beoordeeld en niet in het belang van de makelaar.”

“Ik vind het vooral problematisch dat in tijden van crisis bepaalde belanghebbenden in het voetbal het virus gebruiken om eigenbelang na



te streven. Wanneer blijkt dat tv-gelden bij annulering van de competitie toch integraal zullen betaald worden, komt het bepaalde clubs zeker niet slecht uit om spelers op technische werkloosheid te zetten en daarbij fameus te besparen op loonkosten. Dat is in mijn ogen een brug te ver.”