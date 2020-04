"Clubs moeten scoren op transfermarkt om gaten te vullen, en daar zijn makelaars voor nodig"

Peeters verwijst zo naar de figuur Mogi Bayat. Is het niet verrassend dat hij ondanks het onderzoek dat tegen hem loopt nog steeds de koning is onder de makelaars? "Dat zegt mij dat de posities die zijn ingenomen voor het voetbalschandaal begon, nog steeds waardevol zijn. Bayat heeft een heel groot en sterk netwerk. Hij heeft veel spelers in zijn portefeuille die onze clubs interesseren. Zo kunnen clubs gewoon niet buiten de persoon Bayat. Je kan dat zeer spijtig vinden, maar het is de realiteit. Dat wordt nog maar eens bevestigd."

Uit het rapport van de KBVB kwamen weer cijfers naar boven die deden duizelen. Maar wat zegt die 46 miljoen euro ons? "Je ziet eerst en vooral dat ondanks Operatie Zero het voor Belgische clubs zeer moeilijk is om niet afhankelijk te zijn van makelaars", vertelt Thomas Peeters van de Universiteit van Rotterdam. "De voetbalmarkt is internationaal dus is het voor een klein land als België moeilijk om eigen regels af te dwingen. Makelaars bieden nu eenmaal een service aan die veel clubs niet kunnen vervangen door iets anders."

"Makelaarsuitgaven zijn bijna perfecte afspiegeling van loonmassa van de clubs"

"Als je de uitsplitsing per club bekijkt, hangen de bedragen ook erg samen met de uitgaven van de clubs. Welke clubs doen er veel en dure transfers? Het is ook bijna de perfecte afspiegeling van de loonlast in eerste klasse. Kijk naar Anderlecht. Ze zetten veel in op de jeugd, maar ze hebben ook veel dure spelers gehaald zoals Chadli en Nasri. En dure spelers worden in regel bijgestaan door dure makelaars."

En wat met Standard, een club die nu niet eens een licentie krijgt maar wel meer dan 4 miljoen euro uitgaf? “We weten dat aantal van onze clubs - en Standard is

daar de afgelopen jaren bij - niet genoeg inkomsten haalt uit tv-geld, stadionverhuur en sponsoring om de lopende rekeningen te betalen. Ze moeten scoren op de transfermarkt om de lopende tekorten aan te vullen. En om de transfermarkt te bespelen, kom je bij makelaars terecht. Dus die cijfers verbazen niet."

"We moeten ons wel afvragen of dit businessmodel wenselijk is. Ze hebben de transfermarkt nodig om jaar na jaar lopende tekorten op te vullen. Als dat, zoals bij Standard, net iets minder goed lukt dan in de gouden jaren dan zijn de reserves snel opgebruikt."

Toch een positieve noot, de transferbalans oogt wel zeer positief met 110 miljoen euro winst. "Onze Belgische clubs bespelen de markt vrij succesvol. Als je kijkt naar uitgaande transfers dan zijn dat spelers die voor veel geld weggaan en voor weinig geld gehaald zijn. Het surplus is mooi. Maar nog eens, de keerzijde is dit we erg afhankelijk zijn van de Europese markt en dus moeilijk als klein landje onze eigen regels kunnen opleggen."