Volleybalclub Roeselare schenkt 1.300 paaseieren aan AZ Delta

Voor de 20e keer hield de Belgische bekerwinnaar een paaseierenverkoop. "De jeugdspelers verkopen die aan ouders en sympathisanten van spelers en medewerkers, maar ook tijdens jeugdwedstrijden en matchen van de A-ploeg", vertelt voorzitter Francis De Nolf.

"Helaas werd de verkoop, waarbij er tussen de 3.000 en 4.000 paaseieren de deur uitgaan, deze maal gedwarsboomd door de uitbraak van het coronavirus.”



“We zaten dus met een aantal onverkochte dozen paaseieren. In plaats van ons een indigestie te eten, besloten we vanuit ons "One Team, One Family"-gevoel om de paaseieren aan AZ Delta te schenken. Voor het zorgpersoneel, maar ook voor de patiënten."



"In totaal gaat het om exact 1.296 paaseieren, goed voor zo’n 64 kg chocolade. Dat zijn er heel wat, maar het is ook een groot ziekenhuis. Zalig Pasen en hopelijk blijft iedereen gezond.”

De Nolf en bezieler Johny Engels overhandigden al het lekkers vanochtend aan Joost Lemey, hoofd voeding AZ Delta, op de nieuwe site te Oekene.