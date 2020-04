UEFA schept eind april duidelijkheid over speelsteden EK voetbal in 2021

Vorige maand besliste de UEFA het EK met 1 jaar uit te stellen naar de zomer van 2021 (11 juni - 11 juli) door de coronapandemie.

In deze 12 steden zou oorsponkelijk gespeeld worden: Amsterdam, Bakoe, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, Londen, München, Rome en Sint-Petersburg. Momenteel vindt met al deze steden overleg plaats of ze ook volgend jaar het toernooi kunnen huisvesten.

"Op 30 april zal alles duidelijk zijn. Dan zullen we weten welke gaststeden voor het EK verdergaan met de organisatie van de EK-matchen en welke beslissen zich terug te trekken", aldus Sorokin, die ook hoofd van het organisatiecomité van de speelstad Sint-Petersburg is.

"Vanaf vandaag nemen alle gaststeden op regelmatige basis deel aan videoconferenties en we hebben met iedereen gesprekken. Alle gaststeden hebben tot het einde van de maand om erover na te denken. Als een stad beslist een stap opzij te zetten, dan liggen er niet veel opties op tafel. Ofwel wordt een nieuwe gaststad aangeduid, of er vindt een herverdeling plaats onder de eerder bevestigde locaties. De tweede optie is minder arbeidsintensief."