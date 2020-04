Sporza @school #17: waarom heeft tennis zo'n rare puntentelling?

15-love, 40-30, deuce.... Misschien heb je er nog niet bij stilgestaan, maar het tennis heeft een bijzonder vreemde puntentelling. Waar hebben we die eigenlijk aan te danken? Hierover bestaan 2 theorieën.

Theorie 1 brengt ons bij de wijzers van de klok. We nemen onze teletijdmachine van professor Barabas en zappen ons terug naar Frankrijk tijdens de Middeleeuwen. In de verte zien we een klokkentoren en die kan ons helpen bij ons spelletje tennis (of wat daar op dat moment voor moet doorgaan).

We houden de score bij met de wijzers van de klok. Van 0 gaan we naar 15 en zo maken we het uur vol tot 60. Het 2e halfuur is wel speciaal, want daarin verspringen we per 10 minuten in plaats van per kwartier, omdat je zo bij 40-40 nog 2 punten kunt spelen. Ook nu nog moet je in het tennis een game met 2 punten verschil winnen.

Dit is een aantrekkelijke theorie, maar er is één probleem: het was pas vanaf de 18e eeuw standaard dat klokkentorens ook een minutenwijzer hadden. En dat brengt ons bij onze 2e theorie.