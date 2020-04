Sporza @school #16: hoe de driepunter voor een revolutie in het basketbal zorgde

Naismith nam 2 perzikmanden en hing die elk aan een kant van de turnzaal. Een mand in het Engels is een basket, vandaar basketbal.

In 1891 kreeg de Amerikaanse turnleraar James Naismith van zijn schooldirectie de opdracht een spel te verzinnen dat de kinderen ook in de winter binnen konden spelen.

Driepunter pas vanaf 1979 in NBA

In het begin werd enkel geteld hoeveel ballen in of door het net vielen. Of je op 1 of 10 meter stond, dat maakte niet uit. Uiteindelijk werd aan een velddoelpunt 2 punten toegekend en voor een vrijworp 1 punt.

Dat bleef zo tot diep in de jaren 60 toen 2 rivaliserende competities om de hegemonie in het Amerikaanse basketbal streden: de American Basketball Association of ABA en de National Basketball Association of NBA.

Om te kunnen concurreren met de NBA introduceerde de ABA de driepunter, een shot vanaf zo'n 7 meter afstand. Samen met de relatief nieuwe slam dunk moest dit de spektakelwaarde verhogen. De driepunter gaf bovendien kleinere spelers de kans om ook te scoren.

Ondanks al die goeie bedoelingen werd de ABA in 1976 opgedoekt. 3 jaar later pikte de nu almachtige NBA het experiment met de driepunter op, al werd het aanvankelijk afgedaan als niet meer dan een gimmick.

De basketbalcompetitie had tot dan toe vooral gedraaid rond grote jongens die zich handig konden bewegen onder de korf, zoals Wilt Chamberlain en Bill Russell.

Maar geleidelijk aan werd de aantrekkingskracht van de driepunter toch duidelijk. Het basketbal werd er gevarieerder en tactischer door.