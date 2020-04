Sporteconoom: "Hopelijk geeft BAS 6 teams geen licentie, ze zijn niet levensvatbaar"

"Clubs uit 1A knijpen die uit 1B een beetje dood"

Lokeren, Lommel, Moeskroen, KV Oostende, Roeselare, Standard en Virton kregen gisteren geen goed nieuws van de licentiecommissie. "Dit zat er al jaren aan te komen. Maar ze hebben de voorbije jaren telkens een deliberatie gedaan om bepaalde teams dan toch toe te laten", vertelt sporteconoom Trudo Dejonghe. "Door de coronacrisis is de toekomst van een aantal clubs niet meer

gevrijwaard. Clubs zijn op zoek naar een investeerder, maar die is weigerachtig." "Wat er nu gebeurt in het Belgische voetbal is een beetje een economische uitzuivering. Volgens mij zijn er al 20 jaar lang te veel professionele voetbalclubs in België." "De clubs in 1A hebben die uit 1B een beetje doodgeknepen. Er zijn 8 ploegen in 1B en daarvan mag er elk seizoen maar 1 promoveren. Ik ben er altijd voorstander van geweest dat er elk seizoen 3 clubs uit 1B stijgen naar 1A. Zo zouden bepaalde clubs maar 1 of 2 jaar in 1B vertoeven. Maar nu strijden alle 1B teams voor die ene plaats om over te kunnen gaan, waardoor alle teams zotte financiële zaken doen." "Uit de cijfers van de Financial Fair Play blijkt dat teams die nog maar 1 of 2 jaar in 1A zitten, een zwaar financieel tekort hebben. De 1B-clubs geven geld uit dat ze niet hebben in de hoop dat ze dat gat volgend jaar zullen dichtrijden in 1A." "Maar slechts 1 team per jaar kan dat gat proberen dicht te rijden. De ploegen die in 1B blijven, zitten met enorme financiële tekorten en zijn economisch niet meer rendabel."

"Ik denk dat Standard normaal een licentie zal krijgen"

De 7 teams die geen licentie kregen, zullen dat aanvechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Maar hoeveel teams zullen uiteindelijk door het BAS opgevist worden? Trudo Dejonghe: "Aan de universiteit heb je een tweede zittijd, die meestal even streng is als de eerste. Maar in dit geval is dat meestal niet zo. Hier is het een soort herdeliberatie met dezelfde cijfers. Ze delibereren veel lakser." "Ik denk en hoop dat Standard een licentie zal krijgen. Voor alle andere clubs vrees ik een beetje. Zelfs al krijgen ze een licentie, wat is hun levensvatbaarheid op lange termijn?" "Lokeren, Lommel, Moeskroen, KV Oostende, Roeselare en Virton hebben geld uitgegeven dat ze nog niet hebben. Die komen nu in financiële problemen. Ik hoop dat ze die clubs niet delibereren, dan blijven er nog 18 profclubs over in België."

"Teams met sugardaddy zullen minder spelers doorverkopen"

Volgens Dejonghe zullen de teams vooral sneuvelen doordat ze in handen zijn of waren van een "sugardaddy".

"In België mag je een onbeperkt aantal niet-EU-spelers opstellen. Daardoor is België een doorstroomland voor buitenlandse zogenaamde talenten. Een "sugardaddy" komt hier dan een club zoeken met financiële problemen en neemt die clubs over voor bijna niets." "De schulden worden aangezuiverd en met de hulp van van een zogezegd bevriende makelaar laat de sugardaddy een cordon spelers in zijn ploeg spelen die met moeite 85.000 euro per jaar kosten. De sugardaddy hoopt dat hij elk jaar een van die spelers kan doorverkopen met winst zodat hij een rendabele situatie krijgt."

"Maar door de coronacrisis zal het transfergeld zakken en zullen er minder inkomsten zijn. Daardoor zouden veel clubs wel eens minder professionele spelers kunnen hebben en zal er minder geld gegeven worden. Dan merk je al de vrees dat er misschien geen enkele speler meer zal doorverkocht kunnen worden. Die clubs zien zo hun businessmodel al een beetje sneuvelen. Daarom zijn nieuwe investeerders volgens mij niet zo happig om naar hier te komen."

Clubs met een "sugardaddy" zien hun businessmodel door de coronacrisis sneuvelen. Daarom zijn nieuwe investeerders volgens mij niet zo happig om naar hier te komen.

"Systeem van 1A en 1B is niet meer levensvatbaar"

Wordt het de doodsteek voor 1A en 1B, als die teams ook bij het BAS geen licentie krijgen? “Het is de kroniek van een aangekondigde dood", zegt Dejonghe. "De cijfers van de Financial Fair Play gepubliceerd in februari toonden al aan dat het systeem van 1A en 1B niet meer levensvatbaar is. En de coronacrisis heeft daar met zijn financiële gevolgen een bijkomend effect op gegeven." "Dat het BAS op 10 mei beslist over de licenties zorgt voor een extra financieel probleem, want theoretisch gezien beginnen de clubs nu de abonnees aan te trekken. Maar de abonnees wachten af, want ze weten niet wat ze voor hun geld zullen krijgen." "Men zou nu kunnen ingrijpen en naar een competitie gaan van (hopelijk) 18, 19 of 20 teams. Het is spijtig voor de teams die uit de amateurdivisie zouden overkomen, die zijn volgens mij niet levensvatbaar in de hoogste afdeling."

"Gevolgen van businessmodel in voetbal komen nu naar boven"

"Het businessmodel in het voetbal is dat winnen belangrijker is dan winst. Nu merk je wat het gevolg daarvan is. Een voetbalclub is een bedrijf en bij de eerste tegenslag kan dat bedrijf al niet meer betalen." "Voetbalploegen denken niet aan de lange termijn. Eigenlijk zouden ze een buffer moeten aanleggen, sommige doen dat. Maar de meeste clubs spenderen het geld dat binnenkomt bijna integraal aan de aankoop van spelers en aan de lonen." "Voetbalteams hebben nooit gedacht aan levensvatbaarheid op lange termijn, omdat ze altijd hebben gehoopt dat de overheid hen dan wel zou redden. Dat is een typisch economisch gegeven: als je altijd denkt dat je gered zal worden, dan zal je je gedrag niet aanpassen.”