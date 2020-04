Roland Garros krijgt geen sanctie voor eenzijdige verplaatsing: "Fout toegegeven"

De ATP-voorzitter liet ook nog zijn licht schijnen op de tenniskalender van dit seizoen. "Als we in augustus kunnen herbeginnen, zullen er dit jaar 3 grandslams gespeeld zijn (Australian Open, Roland Garros & US Open, red) en 6 Masters 1.000-toernooien."

"Maar goed, dat kan natuurlijk nog allemaal veranderen. We hebben intussen wel 50 verschillende kalenders gemaakt en die veranderen elke dag. Niemand kan voorzien wanneer we dit achter de rug hebben. Als dit blijft duren, zullen we ook maatregelen nemen om onze spelers te steunen. Financieel staan we sterk in onze schoenen. Een jaar zonder tennis kunnen we aan, maar niet meer dan dat."