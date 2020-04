Roeselare-sluitstuk Biebauw: "Competitieformat 1B is kroniek van aangekondigde dood"

"We begrijpen dat de club het zo moet doen"

"Dat is niet gemakkelijk, maar we geven de club wel de kans om het nog in orde te brengen. We blijven hopen dat we ons loon nog zullen krijgen. Sinds 20 maart zijn wij ook technisch werkloos. Daardoor krijgen we nu wel iets, maar natuurlijk minder dan normaal. We begrijpen wel dat de club het zo moet doen, ze zit in moeilijk vaarwater."

"We wachten al maanden op duidelijkheid en op ons loon", vertelt Roeselare-doelman Wouter Biebauw in een gesprek met Sporza.

De hamvraag is hoe het verder moet met Roeselare. De club is eerder dit seizoen zelfs al eens een week failliet geweest. Kan de club nog wel blijven bestaan? "Ik hoop daar uiteraard op. Het is een prachtige club die veel mogelijkheden heeft. Het is een kwestie van een goeie balans te vinden tussen de inkomsten en de uitgaves."

"Niemand zit erop te wachten dat we 4 keer tegen dezelfde ploeg spelen"

Niet alleen Roeselare zit in vieze papieren, want ook 3 andere van de in totaal 8 clubs kregen geen licentie voor volgend seizoen.

Biebauw: "Ik denk dat het huidige competitieformat in 1B op zijn einde loopt. Het is een beetje de kroniek van een aangekondigde dood. We hebben altijd gezegd dat het geen aangename formule is om 4 keer tegen elkaar te spelen."

"Als we nu de play-downs gespeeld zouden hebben tegen Lokeren, dan hadden we 10 keer tegen elkaar gevoetbald in 1 seizoen. Daar zit niemand op te wachten. Zeker de supporters niet en als die niet komen, verlies je ook weer inkomsten."

"Het probleem is ook dat de concurrentie in 1B heel groot is om over te gaan naar 1A. Veel clubs gaan maximaal investeren in de hoop om te promoveren en dan zijn er geen reserves meer binnen de club."