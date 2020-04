Peter Vandenbempt: "Natuurlijke selectie moet de hopeloze gevallen elimineren"

Standard, KV Oostende, Moeskroen, Lokeren, Lommel, Virton en Roeselare zitten in een lastig parket. Ze hebben geen licentie bemachtigd voor volgend seizoen. Sporza-voetbalanalist Peter Vandenbempt ziet een historische kans in de problemen bij veel clubs en pleit voor een grondige, natuurlijke selectie.

Moeskroen heeft ineens twee problemen

Moeskroen is een club die elk jaar met de limieten flirt. Als je jaar na jaar op een slappe koord danst en de stok van de koorddanser wordt elk jaar korter om zijn evenwicht te bewaren, kun je er wel eens aftuimelen.

Ze zijn met hun beroepsprocedure voor het BAS vol vertrouwen in een goeie afloop, maar er is een groot verschil met de vorige keren, toen het enkel over hun eigendomstructuur ging. Het gaat nu ook om financiële zorgen, die niet eens echt ontkend worden. De nieuwe eigenaar wil af van Moeskroen. Hij heeft bepaalde stortingen niet gedaan, waardoor de solvabiliteit van de club ineens in gevaar is. In volle coronatijd moet Moeskroen op zoek naar vers geld. Maar ik lees ook dat de commissie nu over onomstotelijke bewijzen beschikt dat de club in handen is van makelaars. Iedereen wist dat - het lag er vingerdik op - maar door allerlei trucs zijn ze de dans telkens ontsprongen. Maar nu zitten ze in Moeskroen dus met 2 problemen. Het zal kantje boord zijn voor het BAS. Als de Licentiecommissie over onomstotelijke bewijzen beschikt dat de club is in handen van makelaars, heeft Moeskroen 0% kans om een licentie te bemachtigen voor het BAS. Want dan neem ik aan dat die bewijzen ook voor het BAS onomstotelijk zijn. Alleen ken ik die bewijzen natuurlijk niet. Want al die clubs die in het verleden de licentie van Moeskroen aanvochten en met bewijzen aankwamen dat die structuur bij Moeskroen niet klopte, kregen voor het BAS geen gelijk.

Gedeelde verantwoordelijkheid bij KVO

KV Oostende is nog een zorgenkindje. Die club heeft zeer hard haar best gedaan om de media goed te informeren, vooral over de rol van Marc Coucke. Ze hebben besloten om de strijd voor hun licentie op het publieke forum te voeren. De situatie van KVO is zeer duidelijk: er moet een akkoord komen met Marc Coucke. Ik weet wel niet of het aangewezen is om voor de ogen van iedereen Couckes arm om te wringen. Maar ook hier is het een gedeelde verantwoordelijkheid. Coucke heeft van de club iets willen maken wat ze niet kan zijn, maar dat is wel voortgezet door zijn opvolgers Callant en Dierckens. Zij hebben in elk geval niets of te weinig gedaan om het tij te keren. Daardoor oogt de toekomst van KVO, net als die van Moeskroen, hoogst onzeker.

Een voor een hopeloze gevallen

Naast Standard, Moeskroen en KV Oostende kregen ook Roeselare, Lokeren, Lommel en Virton gisteren slecht nieuws. Dat is niet te verwonderen. Als je al maanden je spelers niet betaalt en andere financiële achterstanden hebt, is dat een kroniek van een aangekondigde dood. Ze zien het allemaal nog wel zitten, maar het zijn een voor een hopeloze gevallen, hoe je het ook draait of keert. En net als bij Standard gaat het hier over problemen die van voor de coronacrisis dateren. Als je nu al zo moet krabben en schrapen, wat moet het dan worden als je de gevolgen van de coronacrisis daarbij moet dragen?

De alarmklokken luiden boven ons profvoetbal

Dus ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de natuurlijke selectie zich doorzet en dat veel van die clubs zich moeten afvragen of ze nog een toekomst hebben op het hoogste niveau.

Er is in België nu eenmaal geen plaats voor 24 profclubs. Als ik nu kijk naar wie er eventueel bij kan in 1B: Deinze en RWDM. Zijn dat de profclubs van de toekomst? Als je hoger wil springen en gaat investeren, kom je weer in hetzelfde schuitje.

Andere clubs die een proflicentie willen: Seraing, La Louvière en Lierse Kempenzonen. Op Deinze na zijn dat allemaal clubs die in het verleden hun problemen al gehad hebben, die zijn al weggetuimeld. Dus als de clubs die nu opgeruimd worden vervangen worden door clubs die al problemen gehad hebben, dan ga je weer niet vooruit.

Vorig seizoen hebben 18 van de 24 clubs samen 100 miljoen euro verlies gedraaid. Het werd dan een beetje gecompenseerd door andere clus die 13 miljoen winst maakten, dus nog altijd 87 miljoen verlies. Het jaar ervoor: 48 miljoen verlies, vorig jaar was dus bijna een verdubbeling. En dan moet je incalculeren dat er in de zomer nog voor heel veel geld verkocht is.

De alarmklokken luiden boven ons profvoetbal, dat is duidelijk. De tijd is rijp om een grondige, natuurlijke selectie door te voeren. Een aantal clubs moet zich realiseren dat ze heel fijne, aantrekkelijke clubs kunnen zijn voor de voetbalsupporters, maar niet op het hoogste, professionele niveau.