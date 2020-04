Makelaar Stijn Francis: "Als je loon van voetballers vermindert, moet je transfersysteem afschaffen"

In elke voetbalcompetitie zijn er discussies en onderhandelingen aan de gang over de vraag of spelers loon moeten inleveren tijdens de coronacrisis. Stijn Francis, de makelaar van onder anderen Dries Mertens en Toby Alderweireld, schreef een opiniestuk in de Engelse krant The Guardian en legt bij ons uit waarom hij tegen salarisverlaging is.

"Mijn positie is duidelijk: dit is niet geen terechte vraag, tenzij een faillissement onafwendbaar is. Maar in alle andere omstandigheden zie ik geen enkele reden waarom spelers hun salaris moeten verminderen", zegt Francis.

"De reden is eigenlijk dat een voetballer nooit behandeld wordt als een gewone werknemer vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt. Als een speler tekent bij een club, dan kan hij niet zomaar opzeggen zonder toestemming van de club. In ruil is die speler zeker dat hij gedurende die periode zijn salaris zal krijgen."

"Als je nu plots dat systeem wil veranderen, dan moet je als club de gevolgen ook dragen. Als je wil dat spelers geen garantie meer hebben op dat salaris, dan mag die speler ook overstappen naar een andere werkgever. Dat is een logische keuze."

"Ik vind dat het niet rechtvaardig is dat clubs het salaris gaan reduceren en dat iedereen in de publiek opinie zomaar verwacht dat de spelers dat gaan doen. Als die clubs winst maken in de goeie tijden, dan zien die spelers daar ook geen euro van. Dan vind ik het niet correct dat spelers nu moeten opdraaien voor het verwachte verlies."