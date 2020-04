Makelaar Mogi Bayat helpt met Souliers du Coeur coronafrontlinie

Mogi Bayat wordt samen met Dejan Veljkovic gezien als spilfiguur in de grote fraudezaak die het Belgische voetbal in de herfst van 2018 op zijn grondvesten liet daveren.

Maar de flamboyante en succesrijke voetbalmakelaar heeft het hart ook op de juiste plaats. Hij wilde zijn steentje bijdragen om hulporganisaties die in de frontlinie van de coronacrisis werken te steunen. "Ik had zin om op een snelle en heel concrete manier personen te helpen die zichzelf elke dag in gevaar brengen om anderen te helpen", legde Bayat uit.

Hij belde enkele van zijn contacten en in een wip vond hij een 50-tal voetballers en trainers bereid om mee te doen én te doneren. "Souliers du Coeur" (Hartelijke Schoenen) was een feit. Met de eerste centen kon het collectief al voedselpakketten en beschermend materiaal (maskers, handschoenen en handgel) kopen voor verschillende organisaties. Die zetten zich in voor daklozen, andersvaliden, misbruikte kinderen en ouderen.

Naast Fellaini, Januzaj en Kums zijn ook Adrien Trebel, Sébastien Dewaest, Cyril Théreau, Michel Preud'homme, Felice Mazzu, Edo Kayembe, Albert Sambi Lokonga, Thomas Didillon en Alexis Saelemaekers bekende namen. Donderdagavond was er al 50.000 euro verzameld.