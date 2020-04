Het verval van Lommel: 2,6 miljoen erdoor gejaagd, CEO buiten en fans gratis binnen

En nog erger: daarnaast stelde de Licentiecommissie vast dat het beroep van de Israëlische eigenaar-investeerder spelersmakelaar is. Dat hij dus spelers versluisde van een academie in Gambia naar Lommel. Met andere woorden: er zijn inbreuken vastgesteld op de reglementen.

Dat de club geen licentie krijgt voor profvoetbal is een anti-climax voor Lommel in een seizoen waarin het zich na een uiterst moeilijke start toch kon redden en zelfs POII kon spelen. Op het veld is het dus goed gelopen, maar intern rommelde het al maanden.

Wat zoekt een Israëlische zakenman in de bossen van Noord-Limburg?

We gaan even terug naar mei 2019: Lommel zit in zwaar (financieel) onweer als het geen overnemer vindt. Maar het vindt die in Ehud "Udi" Shochatovitch, een Israëlische advocaat.

Udi zegt op zijn voorstelling dat hij vroeger banden had met spelersmakelaars, maar op het moment van zijn voorstelling in Lommel niet meer. Ik was erbij op die persconferentie en ik vond het een schimmige start.

Ik vertrouwde het zaakje toen al niet, want je stelt je de logische vraag: wat komt een Israëlische zakenman zoeken in de bossen van Noord-Limburg? Denkt die nu echt dat hij daar op een voetbalgoudmijn zou stoten? Maar goed, kritische vragen waren niet echt welkom en de trein startte.

Udi ging 2,6 miljoen euro investeren. Dat bleek over een periode van 5 jaar te gaan. Maar vanaf het begin vloog het geld buiten. Want wie kwam er allemaal? Ronny Van Geneugden, Harm van Veldhoven, Philip Haagdoren, Peter Maes, ... Dat zijn geen jongens die voor een appel en een ei je club binnenkomen.

Uit West-Vlaanderen kwam een dure financiële directeur. En er was een CEO, Rudi Vandenput, die 10% van de aandelen gekregen had omdat hij Udi naar Lommel gebracht had. Dat was dus eigenlijk een soort van beloning.

Maar die Vandenput keerde zich blijkbaar een vorstelijk loon uit. En klein probleempje: van dat laatste had hij Udi niet op de hoogte gebracht. Dus werd Vandenput in november op straat gezet.

Vandenput ontkent dit. Hij zegt dat hij zélf opgestapt is, omdat hij zich niet meer kon vinden in de "praktijken" van Udi. Hij weerlegt de bewering dat hij vorstelijk betaald werd.

Intussen werden spelers naar Lommel gehaald die de club niet kon betalen of die eigenlijk niet eens konden voetballen. Daardoor was de 2,6 miljoen euro van Udi vrij snel bijna helemaal opgesoupeerd.

Zo kon bijvoorbeeld een lokale leverancier, een cateringbedrijf, geen geld meer opeisen, want er was niks meer. Die man is nu naar het gerecht gestapt. Dat zijn allemaal verhalen om maar aan te geven: het is snel verkeerd gelopen.