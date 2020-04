Gooi die hogedrukreiniger weg: zo laat je jouw koersfiets weer blinken

Bekijk de instructievideo

Vooraf: Ga op pad en geniet van je fietstocht

Eerst het leuke deel! Voor je jouw fiets moet poetsen, moet die eerst vuil zijn. Haal je je fiets na zijn winterslaap voor het eerst buiten? Poets hem dan. Is hij nog proper? Ga genieten van een ritje. Let op: Doe dit alleen, met je gezin of met 1 vriend en bewaar een veilige afstand.

Stap 1: Verzamel je huis-, tuin-, en keukenmateriaal

Stap 2: Geen hogedrukreiniger, wel een tuinslang

Je ziet het vaak in de materiaalpost op een veldrit: hogedrukreinigers. Maar om je fiets zelf thuis te poetsen is dat niet nodig, integendeel. Met een hogedrukreiniger kan je de kleine onderdelen aan jouw fiets beschadigen. Bovendien kan je zo het vet dat in je lagers zit eruit spuiten.

Stap 3: De ketting reinigen

De ketting is een onmisbaar onderdeel van je fiets en verdient een apart onderhoud. Gebruik hiervoor je oude spons en je oude tandenborstel.

Stap 4: Je fiets afdrogen

Stap 5: Smeren en weer op pad

We zijn bijna klaar om weer te vertrekken, maar geef je ketting nog een smeerbeurt. Gebruik bij voorkeur een wax en geen spray. Toch een spray? Let er op dat de nevel zich niet verspreidt over het remoppervlak van je velg- of schijfrem.