Beste Belgische hockeyer van 20e eeuw Guy Miserque (74) overleden

Guy Miserque was een grote naam in het Belgische hockey. Hij begon op zijn 8e met hockey bij Woluwe. Later speelde hij ook voor Ukkel, waar hij een clubicoon werd.

Miserque heeft een palmares om u tegen te zeggen. Verdeeld over 3 decennia (60-80) werd hij talloze keren landskampioen en won hij ook meerdere keren de Beker van België. Hij speelde ook 3 keer de finale van de Europese Beker voor Landskampioenen. In 1966 kreeg Miserque de Gouden Stick, die toen maar 1 keer in een carrière gewonnen kon worden.

Ook in het shirt van de nationale ploeg schitterde Miserque meermaals. Hij nam 4 keer deel aan de Olympische Spelen (Tokio 1964, Mexico 1968, München 1972 en Montréal 1976) en was er geen boycot in Moskou 1980 was dat 5 keer geweest. Hij speelde in totaal 190 wedstrijden voor België in een periode waarin de nationale ploeg maar een tiental wedstrijden per jaar speelde.

Na een slepende ziekte is Miserque overleden. Hij werd 74 jaar.