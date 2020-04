Benito Raman:"Ik ben er zeker van dat de Bundesliga wordt afgewerkt"

"Iedereen heeft zijn eigen kleedkamer"

Sinds vorige week wordt er weer getraind in Gelsenkirchen en daar is Benito Raman heel blij mee. "Eerst waren we met z'n tweeën en nu zijn we toch al met 8 spelers. We zijn er stilaan opnieuw aan het inkomen om klaar te zijn om de competitie te hervatten."

Maar trainen in kleine groepjes is niet zo evident. "Met 2 is dat vooral korte en lange passing en wat tennisvoetbal. Maar vooral lopen om de conditie te onderhouden. Dat konden we thuis ook wel, maar de club wil ons graag zien om de controle te houden. Ook proberen we met 8 spelers op balbezit te spelen, maar met anderhalve meter afstand is dat niet zo evident. Tot slot doen we afwerking op doel."

Social distancing is in een grote club als Schalke 04 geen probleem en momenteel traint het eerste elftal op het jeugdcomplex. "Iedereen heeft zijn eigen kleedkamer. We hebben altijd 1 trainer, 1 fysical coach en 1 fysio dus het is een zeer beperkte groep. De rest van de spelers zien we wel, maar het is vooral op afstand.

"Nu met 8 spelers wordt het wel moeilijker, spelers in hoekjes in de kleedkamer, in de kleedkamer van de tegenstanders, van de scheidsrechter, in de dopingcontrole. We zitten overal verspreid. Bijzonders sfeertje, maar het is plezant dat we weer kunnen trainen. Niet op de manier waarop we gehoopt hadden, maar we zijn wel bezig."