Youri Mulder over Nederlandse wil om toch te spelen: "Ik snap het wel, maar kans is klein"

"En ook al is de kans klein: als de kans bestaat dat je toch nog kan spelen, waarom zou je die dan niet nemen? Dan kun je net zo goed nog een paar weken wachten om te beslissen. Dat argument snap ik ergens ook wel."

Heeft het dreigement van de UEFA richting de Belgische clubs die keuze beïnvloed? "Dat denk ik wel. In Nederland is men daar misschien wat angstig voor, maar men zal de overheid sowieso volgen."

"PSV en AZ volgden snel daarna en ook de clubs die vechten tegen de degradatie gingen mee. Maar nu heeft de KNVB dus overlegd en zij willen kijken of ze in juni en juli toch nog kunnen voetballen."

Analist Youri Mulder: "Ajax en co hadden dat ineens op eigen houtje gezegd. Ze hadden oorspronkelijk afgesproken om te zwijgen en om te wachten op de bonden, maar als een donderslag bij heldere hemel zei Ajax dat het wilde stoppen met spelen."

Het nieuws uit Nederland was gisteren toch verrassend: hoewel onder meer Ajax, AZ en PSV al hadden laten weten dat ze het seizoen wensen te beëindigen, trekt de Nederlandse voetbalbond de stekker er toch nog niet uit . Vanwaar komt die ommezwaai?

"Samenscholing aan stadion? Mensen zijn niet helemaal gek"

Een hervatting van de competitie - midden juni is de streefdatum -, daar zitten de Nederlandse burgemeesters blijkbaar niet op te wachten. Supporters in een stadion, dat lijkt uitgesloten, maar men vreest ook samenscholingen in de nabijheid van een voetbalstadion.

Youri Mulder: "In het eerste weekend na de lockdown gingen de mensen massaal naar het strand. Daarna zijn de richtlijnen netjes opgevolgd en is dat niet meer gebeurd. De mensen zijn niet helemaal gek: men zal niet samenscholen in de buurt van een stadion. Men beseft de ernst wel."

Mulder weet dat ook in Nederland het tv-geld een rol speelt - "Er is nog één termijn die door de rechtenhouder betaald zou moeten worden" - en vermoedt dat er ondanks alle verklaringen niet meteen gevoetbald zal worden in de Eredivisie.

"Ik acht de kans niet zo groot, misschien onder de 20 procent. We gaan toch een beetje af op de virologen, ook "jullie" Marc Van Ranst wordt hier veel geciteerd. En we vertrouwen op wat de overheid hier zegt."

"Als ze toch zouden spelen, dan doen de clubs dat niet om geld te verdienen. Maar misschien heb je dan wel iets om naar uit te kijken, een positief signaal. Ik snap dus wel dat het bestudeerd wordt."