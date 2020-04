World Athletics legt het WK atletiek vast in juli 2022

Aangezien de Olympische Spelen enkele weken geleden opgeschoven werden van 2020 naar 2021 (23 juli tot 8 augustus), begonnen ook andere sportevenementen zoals het WK atletiek te vallen.

Het WK atletiek was volgend jaar voorzien van 6 tot 15 augustus en moest dus noodgedwongen verplaatst worden.

Eugene (VS) blijft gastheer, maar zal de atleten nu van 15 tot 24 juli 2022 verwelkomen.

De Internationale Atletiekfederatie World Athletics weet alvast dat er in de zomer van 2022 geen conflict zal zijn met de Commonwealth Games in Birmingham en de Europese Kampioenschappen in München, twee grote evenementen die ook voor die zomermaanden gereserveerd zijn.

De data van die hoofdbrokken zijn nog niet bevestigd, maar wellicht sluiten de Commonwealth Games (27 juli tot 7 augustus) vrijwel meteen aan op het WK atletiek en beginnen midden augustus de Europese Kampioenschappen (11-21 augustus).