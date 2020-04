Sporza @school #15: waar komt vlinderslag vandaan?

Van overlevingsslag naar crawl

De oudste zwemslag ter wereld is de schoolslag. Dat komt omdat het een soort overlevingsslag is. Gooi een hond in het water en hij begint automatisch bewegingen te maken die op de schoolslag lijken.



De schoolslag is ook de makkelijkste zwemslag. Omdat het de eerste slag is die je leert in de zwemles, noemen we het in het Nederlands de school-slag.

In de Oudheid kenden ze naast de schoolslag ook een slag die we met wat goeie wil crawl kunnen noemen. Crawl, afgeleid van het Engels voor kruipen, doet vermoeden dat het om een heel trage zwemslag gaat. Maar eigenlijk is het de snelste zwemslag van allemaal.