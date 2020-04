Sporza Retro: Waarom Roger De Vlaeminck 'Monsieur Paris-Roubaix' is

Eigenlijk zeggen de statistieken alles over waarom Roger De Vlaeminck die bijnaam kreeg. Onze landgenoot stond 14 keer aan de start van Parijs-Roubaix en behalve in 1980, toen hij opgaf, eindigde hij nooit buiten de top 7. Hij had een eigen manier om de helleklassieker voor te bereiden, in de week ervoor reed hij 3 dagen na elkaar meer dan 350 kilometer op training. Of hij reed na Gent-Wevelgem nog 130 kilometer achter een motorfiets. De Vlaeminck zelf vindt 1975 zijn mooiste zege. "Omdat Eddy Merckx tweede was", zegt hij daarover. Na zijn laatste zege in 1977 wordt hij nog 3 keer tweede. Twee keer zit hij gevangen in het ploegenspel en wint Francesco Moser, in 1981 laat hij zich in de sprint verrassen door Bernard Hinault.

1972: De Vlaeminck komt solo aan bij eerste zege

In helse weersomstandigheden komt Eddy Merckx ten val in het Bos van Wallers. Roger De Vlaeminck haalt in de slotfase de eerder ontsnapte Van Malderghem bij en laat hem even later achter om solo aan te komen in Roubaix.

Eddy Merckx: "Roger gaf zich uit als een speelvogel"

1974: De Vlaeminck profiteert van pech van Moser

In 1974 haalde Roger De Vlaeminck de ontsnapte Francesco Moser bij. Even later rijdt de Italiaan lek en ligt de weg naar de overwinning open voor De Vlaeminck.

De Vlaeminck: "Ik voelde mij Superman in Parijs-Roubaix"

1975:

De overwinning in 1975 zal De Vlaeminck altijd koesteren als zijn mooiste. Samen met Merckx maakt hij deel uit van een kopgroep van 4 renners. Merckx rijdt in de slotfase lek, keert nog terug en valt meteen aan. Maar De Vlaeminck reageert alert en klopt wereldkampioen Merckx in de sprint.

"Ik kijk elk jaar nog minstens 1 keer naar Parijs-Roubaix 1975"

1977: De Vlaeminck krijgt hulp van Godefroot bij vierde zege

In de Ronde van Vlaanderen had Roger De Vlaeminck gewonnen dankzij de diensten van Freddy Maertens. Als tegenprestatie mocht hij niet reageren op een aanval van Maertens in Parijs-Roubaix. De Vlaeminck spant Walter Godefroot voor zijn kar en het plannetje lukt: hij wint voor de vierde keer.

De Vlaeminck: "Eigenlijk was ik ook een beetje leep"

1978 en 1979: De Vlaeminck wordt 2e achter ploegmaat Moser

In 1978 en 1979 zit De Vlaeminck telkens gevangen in het ploegenspel met de Italiaan Francesco Moser. Die raakt als eerste weg en De Vlaeminck moet knarsetandend de ideale ploegmaat spelen. "Ik was eigenlijk de sterkste."

