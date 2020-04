Spelers van CSKA Sofia betrapt op groepstraining, premier eist boete

CSKA Sofia heeft tijdens deze coronacrisis een groepstraining gehouden. Meerdere websites publiceerden een video waarop te zien is hoe de Servische coach Milos Kruscic, twee van zijn assistenten en minstens zes buitenlandse spelers dinsdag trainden in de clubinfrastructuur in Pantsjarevo.

De Bulgaarse premier Boyko Borissov reageert ontstemd en eist een boete. In Bulgarije geldt een samenscholingsverbod tot 13 mei om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De Bulgaarse competitie ligt stil sinds 17 maart.

"Als er voetbalclubs trainen, dat moeten de regionale gezondheidsinspecteurs hen bestraffen", reageerde premier Borissov toen hem werd gevraagd wat hij vond van de overtreding van CSKA. "Ze moeten een boete krijgen net als iedereen in Bulgarije."

Bulgarije registreerde tot dusver 581 besmettingen met het nieuwe coronavirus, 23 mensen zijn overleden.