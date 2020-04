Spelenderwijs bewegen met kinderen: elke dag een andere opdracht

Wat is Multimove? Het bewegingsprogramma voor 3- tot 8-jarige kinderen is wetenschappelijk onderbouwd. Het is erg gevarieerd en de focus ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden. Er is nog geen sprake van een specifieke sporttak.



Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling. Plezier staat centraal. De 12 fundamentele bewegingsvaardigheden komen aan bod. Dat zijn basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

2 uur bewegen, dus ook spelen en ravotten, is het minimum voor kinderen.