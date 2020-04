Premier League-spelers komen met corona-actie los van clubs en liga: "NHS aan geld helpen"

De Premier League stelt voor dat de clubs met hun spelers onderhandelen om 30 procent van hun loon in te leveren om de financiële impact van de coronacrisis op het Engelse voetbalbestel te counteren. Er is evenwel nog geen akkoord. Er kwam overigens van verschillende kanten kritiek op de flink betaalde voetballers.

De voorbije week is er heel wat gepraat tussen de verschillende stakeholders en de Premier League-voetballers hebben zich nu - los van club en liga - verenigd in een vrijwillig initiatief: #PlayersTogether. Het doel is om fondsen te verzamelen voor de NHS, de National Health Security.

Een pak bekende namen als De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld, Engels, Fabinho, Fernandinho, Maguire, Milner, Alli en nog veel meer postten vanavaond tegelijkertijd het nieuws én de missie op Twitter.

"We willen een steunfonds oprichten dat ervoor zorgt dat er geld gaat naar wie het meest nood heeft aan centen in de COVID19-crisis. We willen hen helpen die in de frontlinie van de NHS staan, alsook andere belangrijke nooddomeinen", opent de boodschap.

"Dit is een kritieke periode voor os land en voor de NHS, we zijn vastberaden om te helpen waar we kunnen. Met het spelerscollectief #PlayersTogether gaan we een partnership aan met de liefdadigheidstak van de NHS. We helpen hen om snel en efficiënt fondsen te genereren en te verdelen."

"We willen samen met vele anderen in dit land een echt verschil maken. Onze gebeden en gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen wordt door deze crisis. Door samen te blijven en te werken zullen we hier door komen."

Het einde van de brief houdt een oproep in: "Blijf thuis. Bescherm de NHS en red levens."