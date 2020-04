Oudste Brusselse club rouwt om "Notre Président", 55 jaar voorzitter

Léopold maakte het nieuws bekend op zijn website. "Notre président, die zich meer dan 55 jaar gewijd heeft aan Royal Léopold FC, overleed na een slepende ziekte. Een heel speciale persoon, die nooit zal vergeten worden."

Jacques Maricq was sinds 1964 voorzitter van stamnummer 5 Léopold, de oudste voetbalclub van Brussel. Daarmee was de advocaat de langst zittende voorzitter in België.

Zijn betrokkenheid tot "le Léo" gaat zelfs terug tot het jaar 1953, toen hij er zich als speler aansloot.

Maricq worstelde zich met de vicelandskampioen van 1902 doorheen moeilijke decennia en had daarvoor fusies nodig met onder andere ex-eersteklassers Ukkel Sport en RCS Vorst. Desondanks hield hij Léopold boven water.