Oostende geeft zich nog niet gewonnen en tekent verzet aan tegen licentie Anderlecht

KV Oostende had zich al bij zijn lot neergelegd, aangezien het overnamedossier en het dispuut met Marc Coucke al een tijdje muurvast zit. "De licentieaanvraag was gebaseerd op een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro die door de Amerikaanse investeerder PMG zou worden doorgevoerd. Bij gebrek aan akkoord voor 1 april tussen PMG en Marc Coucke omtrent het gebruik van het stadion en de openstaande schuld, werd de overname en dus ook de kapitaalsverhoging niet doorgevoerd", schrijft KVO op zijn website. KVO benadrukt al een tijdje dat huidig Anderlecht-voorzitter Marc Coucke nog te nauw betrokken is met zijn ex-club. "KVO betreurt ten zeerste dat de Licentiecommissie stelt dat onze vraag over de verbondenheid van Marc Coucke niet relevant is in het dossier van KVO." "De Licentiecommissie stelt wel vast dat Marc Coucke kennelijk invloed tracht uit te oefenen op het overnameproces, maar voor haar vloeit hieruit niet noodzakelijk voort dat er sprake is van een “beduidende” invloed, zoals expliciet verboden door het bondsreglement." "Bovendien stelt de Licentiecommissie dat de poging tot beïnvloeding door Coucke tot op heden zonder resultaat is gebleven, zodat er opnieuw niet kan worden gesproken over een beduidende invloed." "De realiteit is nochtans dat PMG zich om reden van de beïnvloeding wél uit de overnameonderhandelingen heeft teruggetrokken. Wij zullen dan ook beroep aantekenen tegen de beslissing van de Licentiecommissie. Tevens zullen wij verzet aantekenen tegen de licentie van Anderlecht."

