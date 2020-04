Nederlandse burgemeesters niet happig op hervatting competitie: "Zware klus"

Gisteren raakte bekend dat de Nederlandse voetbalbond KNVB de competitie in het weekend van 20 juni weer wil opstarten, "vrijwel zeker zonder publiek".

Het is een voorstel dat sommigen omarmen, maar waar velen ook niet bepaald happig op reageren.

Zo vrezen de burgemeesters van de Nederlandse voetbalsteden dat de laatste wedstrijden "te veel politie-inzet zullen vergen". Want als er weer gevoetbald mag worden, dan is het verbod op groepsevenementen opgeheven en dat zou betekenen dat supporters elkaar ook weer mogen opzoeken, in of buiten het stadion.

Acht wedstrijden afwerken in een ruim een maand tijd lijkt de burgemeesters ook erg veel. Dat zegt Paul Depla, burgemeester van Breda, die namens de burgemeesters van voetbalsteden deelneemt aan de regiegroep Voetbal en Veiligheid.

In die regiegroep zitten behalve de Nederlandse voetbalbond KNVB ook politie, justitie en het ministerie van Veiligheid.