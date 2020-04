Mourinho traint met 3 spelers in een park, Tottenham hamert op sociale afstand

Nu het ook bij de Engelsen alle hens aan dek is in volle coronacrisis heeft José Mourinho zichzelf geen dienst bewezen.

Op Twitter zijn immers filmpjes en foto's opgedoken waarop te zien is hoe de coach van Tottenham met drie van zijn spelers een trainingssessie afwerkt in Hadley Common, een park in het noorden van Londen.

Mourinho neemt middenvelder Tanguy Ndombele onder handen, terwijl Davinson Sanchez en Ryan Sessegnon opduiken in een filmpje waarbij ze vlak naast elkaar lopen.

In Engeland geldt het strikte advies om alleen buiten te komen als dat echt nodig is en minstens 2 meter afstand van elkaar te houden als je niet tot hetzelfde gezin behoort. Sporten mag nog - één keer per dag -, maar ook dan is de sociale afstand het codewoord.

Tottenham heeft intussen gereageerd op de commotie die over de foto's en video's ontstaan is en roept nogmaals op om de regels te respecteren.

"We hebben al onze spelers nog eens herinnerd aan de sociale afstand als ze buiten oefeningen doen. We zullen deze boodschap blijven herhalen."

Net als de meeste voetbalcompetities ligt de Premier League sinds enkele weken stil. Ook in Engeland loopt de dodentol in korte tijd zwaar op. Eerste minister Boris Johnson ligt sinds enkele dagen op de afdeling intensieve verzorging van een ziekenhuis in Londen.