Licenties: KV Mechelen, Beerschot en OHL krijgen goed nieuws

Vandaag na 17u zouden de profclubs in 1A en 1B weten of ze een licentie krijgen voor volgend seizoen. Sommigen kregen half maart al een positief advies, anderen moesten een tweede zit doen om het prestigieuze kleinood te bemachtigen. Wij geven u hier de stand van zaken. We vullen die aan naargelang de informatie binnenkomt.