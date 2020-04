Italiaanse ex-atleet, die 2 olympische finales liep, overlijdt aan corona

Donato Sabia verbleef al enkele dagen op de afdeling intensive care van het ziekenhuis in Potenza, in het zuiden van Italië. Hij overleed enkele dagen na zijn vader, die eveneens besmet was met het longvirus.

"Een tragedie volgt op een tragedie. Donato was iemand van wie je alleen maar kon houden", reageerde Fidal-voorzitter Alfio Giomi. Volgens het CONI (Italiaans olympisch comité) is Sabia de eerste Italiaanse olympiër die sterft door corona.

Sabia kroonde zich op 20-jarige leeftijd in 1984 in Göteborg tot Europees kampioen indoor op de 800 meter. Kort daarna werd hij in de zomer vijfde op de Spelen in Los Angeles. Vier jaar later haalde hij in Seoel opnieuw de olympische finale op de dubbele baanronde, en werd hij zevende.

In Italië zijn al meer dan 17.000 mensen gestorven tijdens de pandemie. Het land is daarmee het zwaarst getroffen door het virus.