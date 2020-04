Geen licentie voor Lokeren, voorzitter De Vries: "Ik werk nog altijd aan oplossing"

Door de stap naar het BAS aan te kondigen, neemt Louis de Vries de vlucht vooruit. De voorzitter van Lokeren weet nu al dat de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) vandaag geen gunstig advies zal verlenen aan het dossier van de Waaslanders.

De Vries zegt nog steeds onderhandelingen te voeren met kandidaat-overnemers en daarom naar het BAS te gaan. Hij ziet nog altijd een uitweg uit de impasse.

"Mocht ik de moed al opgegeven hebben, wat anderen misschien al lang zouden hebben gedaan, dan gingen we niet naar het BAS. Maar nu dus wel, want we zijn volop bezig met een oplossing te vinden", legt De Vries uit.

"Ik hoop nog altijd op een goede afloop in deze hele affaire. En daar werken we keihard aan. Nog altijd. Momenteel voer ik gesprekken met mensen uit het buitenland. Meer kan ik daarover nog niet zeggen. Discretie is aan de orde."