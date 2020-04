British Open golf is afgelast, andere majors zijn verschoven

De 149e editie van het Brits Open Championship golf, dat medio juli op het programma stond, is vanwege de pandemie van het coronavirus uitgesteld en verplaatst naar de zomer van 2021.

Het Brits Open Championship werd opgericht in 1860 en is daarmee een van de oudste golftoernooien ter wereld. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat het toernooi niet kan doorgaan. De beslissing werd genomen in samenspraak met de Britse regering en gezondheidsinstanties.

Het Amerikaanse PGA Championship, het US Open en de Masters golf, die eerder al uitgesteld werden vanwege het coronavirus, zijn verschoven naar het tweede deel van het jaar.

Het PGA Championship, dat in mei op het programma stond, wordt nu van 6 tot 9 augustus gespeeld in Harding Park in San Francisco. De US Open van juni wordt verplaatst naar 17 tot 20 september. De Masters Augusta, die deze week moesten plaatsvinden, worden uitgesteld tot 12 november. De Ryder Cup gaat voorlopig zoals gepland van 24 tot 27 september door.