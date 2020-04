"Waarom organiseren we geen F1-races op dinsdag- en woensdagavond?"

Jan Lammers was eind jaren 70, begin jaren 80 enkele seizoenen actief in de Formule 1. Momenteel is de Nederlander sportief directeur van de nieuwe F1-wedstrijd in Zandvoort, ook al uitgesteld door het coronavirus.

Maar Lammers is er de man niet naar om bij de pakken te blijven zitten. Op de NOS vraagt hij zich hardop af of er niet creatief kan worden nagedacht over het restant van het seizoen.

"Door de coronacrisis zetten we 3 stappen achteruit, maar ook 2 stappen vooruit. Er zitten niet alleen maar nadelen aan, er zijn ook voordelen. We leren uit deze situatie", zegt Lammers.

"Bijvoorbeeld: waarom moeten al die F1-wedstrijden om 15.10u op een zondagnamiddag gereden worden? Dat is een moment waarop je misschien andere dingen wil doen met familieleden die niet van autosport houden."

"Waarom geen races op een dinsdag- of woensdagavond? Net zoals in de Champions League voetbal. Zo zou je creatief de kalender kunnen herschikken: een deel op zondagnamiddag en een deel op een doordeweekse avond."

"Dat vereist een andere aanpak, omdat de organisatie van een F1-race zo ingrijpend is. Maar als je die organisatie iets luchtiger maakt, zodat een race niet zo'n grote financiële aanval is op de budgetten van de organisatoren, dan kun je misschien wat kortere evenementen inplannen op gevarieerde tijdstippen."