"Beweeg in uw kot" op maat van ouderen: "Er zijn al vazen gesneuveld, maar het was niet erg"

OKRA Sport+ is een van de partners van Blijf Sporten en merkte dat er veel vraag was naar oefeningen op maat van iedereen. Samen met VRT en Saartje Vandendriessche ontstond zo al snel "Beweeg in uw kot". "We zijn een sportfederatie voor mensen van 55 tot zeker 80 jaar. En dat is in deze tijden ook net de risicogroep", vertelt Van Reusel.

""Blijf in uw kot" werd al snel "Blijf in uw kot en zit stil" en dat is toch vooral niet de bedoeling. Daarom hebben we dit bedacht. We zijn allemaal overtuigd van de gezondheidsvoordelen van sport en bewegen, ook op oudere leeftijd. Je houdt je gewrichten gesmeerd, je voelt je fysiek en mentaal beter, je uithouding wordt beter, ... Mensen die zich nu misschien lusteloos voelen, zullen zich beter voelen door even te bewegen, dat werkt heel snel."

"We hebben er echt voor gezorgd dat de oefeningen mogelijk zijn voor iedereen. Saartje zegt er ook altijd bij dat je alles op je eigen tempo kan doen. Je kan de oefeningen ook altijd een beetje aanpassen. Het loopt nu enkele dagen en het wordt goed opgevolgd. Ik heb al veel reacties gekregen. Er zijn ook al vazen gesneuveld, maar het waren niet de mooiste vazen, dus het was niet erg."

Ook Saartje Vandendriessche zelf is bijzonder enthousiast over de toegankelijke workout. "Er zitten oefeningen in voor lichaamsdelen waar ik niet meteen aan zou denken, zoals vingers en polsen. Dat is tegen reuma en artrose, specifiek voor de doelgroep. En belangrijk, het zijn niet alleen Jane Fonda-oefeningen, er zit ook humor in. Het is ook een leuke afleiding in deze tijd. Het is luchtig en wordt in mijn living opgenomen. De mensen zien mijn hond, maar ook dat mijn sofa niet altijd even proper is."