World Athletics schort olympische kwalificatieperiode op tot 1 december

Nadat Tokio 2020 een nieuwe datum in 2021 had gekregen, was de puzzel uiteraard nog lang niet helemaal gelegd.

Heel wat atleten vroegen zich af wat er met de startbewijzen zou gebeuren, zowel voor atleten die hun ticket al bemachtigd hadden als voor sporters die dat nog hoopten te verwezenlijken. Belangrijke factor: niet overal zullen de competities gelijktijdig hervat kunnen worden.

Wereldatletiekbond World Athletics heeft de atleten duidelijkheid gegeven.

Alle prestaties die tussen 6 april en 30 november worden geleverd, worden niet meegeteld in de strijd om een kaartje naar Japan.

Het gaat om vastgelegde limieten en punten voor de wereldranglijst, die ook recht geeft op plaatsen in Tokio. De resultaten tellen wel mee in de statistieken.

Op 1 december wordt de spurt naar Tokio hervat. Japan is vanaf 23 juli 2021 tot 8 augustus gastheer voor het evenement.