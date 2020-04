VS-aanklagers leggen fraude bloot bij toewijzing WK 2018 en 2022

Al meteen bij de stemming begin december 2010 over de organiserende landen van de Wereldbekers van 2018 en 2022 was duidelijk dat er iets vreemds aan de hand was. Met Rusland en Qatar wonnen de outsiders.

Voor de organisatie van het WK 2018 waren naast Rusland ook Engeland en de duo's Spanje-Portugal en België-Nederland kandidaat. Voor het WK 2022 waagden naast Qatar, de VS, Japan, Zuid-Korea en Australië hun kans. Uiteindelijk kwamen die decemberavond in Zürich verrassend Rusland en Qatar uit de bus.

Het Amerikaanse, Zwitserse en Franse gerecht startten vrijwel meteen corruptieonderzoeken op, die in mei 2015 nog een extra piment kregen met een financiële fraudebom onder de werking van de FIFA. Heel wat topbestuurders kregen en deden illegale betalingen. Het kostte FIFA-voorzitter Sepp Blatter zijn kop.

Het was de voorbije jaren ook al duidelijk dat er gesjoemeld was bij de bewuste stemming. De Amerikanen kwamen gisteren met hun bevindingen. "Voormalig Braziliaans bondsvoorzitter Ricardo Teixeira en voormalig CONMEBOL-voorzitter Nicolas Leoz ontvingen steekpenningen in ruil voor hun stem op Qatar, terwijl voormalig CONCACAF-voorzitter Jack Warner 5 miljoen dollar ontving in ruil voor een stem op Rusland", zo klinkt het in de aanklacht. "Rafael Salguero, voorzitter van de Guatemalteekse bond, kreeg daarvoor 1 miljoen dollar."