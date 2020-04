Voorzitter Engelse voetbalbond waarschuwt: "We dreigen clubs en competities te verliezen"

In Engeland lijkt het einde van de discussie nog niet meteen in zicht. Iedereen moet water bij de wijn doen, maar clubs en spelers geraken het blijkbaar maar niet eens over welke bijdrage ze moeten leveren en hoe de ideale verdeelsleutel oogt.

Greg Clarke, de voorzitter van de Engelse voetbalbond, heeft nog wat meer druk op de ketel gezet. "Onze sport staat voor economische uitdagingen die niemand voor mogelijk had geacht", is zijn boodschap.

"Deze pandemie heeft uiteraard economische gevolgen. Alle sectoren zullen afzien. Wij dreigen in ons land clubs en competities kwijt te spelen als het systeem instort."

"Alle actoren - spelers, fans, clubs, eigenaars en bestuurders - moeten opstaan en moeten de pijn delen om het spelletje in leven te houden."

Clarke kijkt niet alleen naar dit seizoen, maar lonkt ook naar volgend seizoen, dat volgens hem ook al onder druk staat.

"We moeten een plan opstellen zodat het Engels voetbal niet gehalveerd is als dit seizoen verloren blijkt en als volgend seizoen geïmpacteerd is."

"We hopen uiteraard dat we dat plan niet hoeven te gebruiken, maar het zou gek zijn om het nu al niet uit te werken."