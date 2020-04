Van Barneveld en Taylor stoffen hun pijltjes af voor "woonkamerduel"

De voormalige wereldkampioenen gooien op een elektronisch bord en met pijlen met een plastic punt.

De opbrengsten van het duel gaan naar het goede doel. 'Barney' zet zich in voor de Voedselbank, 'The Power' voor de gezondheidszorg in Engeland.

Een wedkantoor betaalt een vast bedrag en iedere score van 180 levert 1.000 pond op, omgerekend ruim 1.100 euro.

Het duel is te volgen via sociale media. Mensen kunnen ook geld voor de goede doelen doneren.