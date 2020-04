Sven & Thibau Nys dagen kids uit: "Veldrijden kan ook met huis-, tuin- en keukenmateriaal"

De online academy komt er in de eerste plaats om het gemis aan kampjes in de paasvakantie op te vangen, maar het idee lag al langer in de schuif. "Er was nu ruimte voor. Deze crisis zet ook aan tot creatief denken", vindt Sven Nys. "Nu testen we dit, maar het zal ook in de toekomst een meerwaarde zijn."

Kinderen die ingeschreven zijn voor een kamp op het centrum in Baal in 2020 krijgen elke dag een mail van Sven en Thibau met lessen en tips. Maar er komt ook elke dag een challenge online waar iedereen aan kan deelnemen. "De moeilijkheidsgraad zal wat afwisselen want het is voor kinderen tussen 6 en 14 jaar. Voor fietsende kinderen is het natuurlijk spannend en uitdagend om echt naar de Balenberg te komen, maar op deze manier proberen we ze toch te motiveren."

"Het is heel belangrijk dat kinderen en jongeren bewegen, ook los van deze coronacrisis. Ze moeten af en toe eens weg van hun games en tablets. Ze slapen beter, je eten smaakt beter, ... Die afwisseling tussen mentale en fysieke arbeid is essentieel. Bovendien kan het ook nu voor wat structuur zorgen in deze dagen. Anders zouden ze misschien elke ochtend op kamp vertrekken, nu krijgen ze elke dag 1 opdracht."

Veldrijden in de eigen tuin, lukt dat wel? "Ik besef dat niet iedereen al het materiaal in huis heeft. Daar hebben we heel bewust over nagedacht. Ik ga ook bijvoorbeeld gewoon op de grond liggen zodat Thibau over mij kan springen. Veldrijden kan dus ook met huis-, tuin- en keukenmateriaal."

"Het is ook heel leuk dat Thibau zijn steentje bijdraagt. Hij heeft als wereldkampioen nu misschien al wel meer aantrekkingskracht op de jeugd dan ik."