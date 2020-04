Sporza Retro: Welke editie van Parijs-Roubaix wil je zondag bekijken?

Eddy Planckaert voelt in 1990 de pedalen niet en zet al een offensief op op meer dan 100 kilometer van de piste in Roubaix. Uiteindelijk valt de beslissing toch op die wielerpiste. In een hectische finale gooit Planckaert zijn fiets net iets sneller over de finish dan Steve Bauer. Het is het kleinste verschil ooit in Roubaix.