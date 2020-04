Sportpsychologe over eenzaamheid bij voetballers: "Blijf routine inbouwen"

Heel wat buitenlandse voetballers zijn de voorbije weken naar hun thuishaven vertrokken, maar onder meer Racing Genk telt enkele niet-Belgen die nog altijd in ons land verblijven.

Om de tijd een beetje te doden en minder eentonig te maken, kunnen zij sinds maandag - één per één - gebruik maken van de faciliteiten van de club.

"Er bestaat veel onzekerheid", bevestigt Justine Loosveldt, die als sportpsychologe werkt voor de KBVB, waar ze de nationale teams bij de vrouwen en de scheidsrechters bijstaat.

"Voor sommige spelers of sporters is dit een periode om rust te nemen en om uit de dagelijkse sleur te komen van te moeten presteren, anderen zien het als een kans om zich te ontwikkelen en nog een groep heeft er moeite mee om alleen te trainen."

"Alleen sporten of trainen kan rust geven, maar je ziet dat veel spelers verlangen naar die teamsfeer, die nu is weggevallen. Ze hebben ook graag competitiviteit. Trainen zonder competitiedoel kan zwaar wegen. Sommige coaches lossen dat op door onderlinge challenges aan te bieden. Zo houd je ook de funfactor hoog."

Eenzaamheid speelt vooral de buitenlandse spelers parten. "Zij zijn geïsoleerd en maken zich ook zorgen om hun familie. Hoe ze die eenzaamheid kunnen bestrijden? Door routine in te bouwen, door zichzelf doelen te stellen, door misschien iets helemaal anders te doen, weg van het voetbal. Maar ik zou zeggen: bewaar vooral je structuur en blijf in contact met je vrienden en familie."

"Er is voorlopig overigens nauwelijks onderzoek gedaan naar sporters/ploegen in isolement. Eén van de weinige onderzoeken waar we nu mee aan slag kunnen is 'retirement' in de sport. Dat benadert de situatie nog het best."