Ronaldinho ruilt gevangenis in voor hotel (en huisarrest)

De Braziliaanse voormalige stervoetballer Ronaldinho en zijn broer hebben na betaling van een borgsom van 1,6 miljoen dollar (1,46 miljoen euro) de gevangenis in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion mogen verlaten, zo maakte het Paraguayaanse gerecht vanavond bekend. Beide mannen werden als vervangingsmaatregel wel onder huisarrest geplaatst in een hotel in Asuncion.