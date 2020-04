Opmerkelijk: Nafi Thiam is de Europese atlete van de maand maart

De coronacrisis lijkt al een eeuwigheid te duren, maar toch werd in maart nog gewoon gesport. Vlak voor de pandemie uitbrak, nam Nafi Thiam in Liévin nog deel aan het Frans kampioenschap indoor.

Thiam scherpte er in het verspringen haar eigen Belgische record aan tot 6,79 meter. Dat volstond om in een poll van de Europese Atletiekbond onder meer de Kroatische discuswerpster Sandra Perkovic af te houden.

Voor Thiam is het de derde keer dat ze verkozen wordt tot Atlete van de Maand. Eerder gebeurde dat in mei 2017 en juni 2019. Bij de mannen was Bashir Abdi genomineerd, maar zijn fabelachtige Belgische record op de marathon volstond niet om polsstokspringer Renaud Lavillenie te verslaan.