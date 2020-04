Olympische vlam is in Japan niet langer te bewonderen

De vlam, het symbool van de Olympische Spelen, landde vorige maand in Japan. In Fukushima zou de fakkeloptocht door het land moeten beginnen, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Ondanks het uitstel van de Spelen blijft het olympische vuur wel branden, als baken van hoop. "De vlam is het licht aan het einde van de tunnel waar de hele wereld nu in zit", zei IOC-voorzitter Thomas Bach.

Een lantaarntje met daarin de vlam zou de hele maand april voor het publiek te zien zijn in Fukushima, al was de toegang wel beperkt en moesten de bezoekers afstand houden van elkaar. Maar nu wordt ook de plek waar het vuur brandt gesloten, omdat premier Shinzo Abe vandaag de noodtoestand heeft uitgeroepen in Japan.