Lampaert verzet zinnen op boerderij: "Eens iets anders dan op de zetel liggen"

"Normaal gezien heb ik in deze periode nooit veel tijd om naar de boerderij van mijn ouders te komen, want het fietsen vraagt veel tijd en energie.", vertelt Yves Lampaert, met beginnend corona-snorretje. "Maar ik mis dat wel. Het is nu hoogseizoen om te zaaien en te planten en de prei moet ook uitgedaan worden."

Voor Lampaert is een (half) dagje op de boerderij werken een goeie afwisseling met zijn trainingen. "Ik amuseer mij gelukkig nog altijd op de fiets, maar er zijn ook jongens die zich nu afvragen: voor wie of wat ben ik dit aan het doen?"

"Het is dan ook leuk dat ik een frisse neus kan halen op de boerderij. Iets anders doen dan een middag in de zetel liggen, dat is ook zeer aangenaam."